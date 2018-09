Une équipe unie pour la réussite du Symposium de Danville

Danville (RL)- Pour fêter 20 ans d’existence comme le fait le symposium cette année, il faut une structure organisationnelle robuste, propulsée par des gens impliqués et qui croient fondamentalement à la viabilité d’un tel évènement. C’est exactement ce sur quoi repose les bases mêmes de ce rendez-vous annuel où la diversité de l’art est à l’honneur. Dirigé par un conseil d’administration de 10 membres provenant pour la plupart de milieux différents, le symposium des arts de Danville se démarque de l’ensemble des autres expositions du genre par une programmation de talents élargie ainsi que par sa façon de faire découvrir la petite municipalité aux architectures pittoresques sous un autre jour avec son parcours urbain.

« Le travail de notre équipe en est un de développement continuel, car nous travaillons de concert avec nos partenaires d’affaires tout au long de l’année afin de s’assurer de livrer la meilleure expérience artistique possible à nos visiteurs dans le respect des critères financiers établis. Des sous-comités sont formés au sein de notre équipe afin d’analyser les points soulevés par la population et les artisans, ainsi que les améliorations qu’il nous serait possible d’apporter à la prochaine édition » confie Mario Morand, président du C.A. « Nous avons le plaisir de compter au sein du conseil d’administration des gens qui apportent avec eux des bagages de connaissances et d’expériences incroyables et qui nous permettent ainsi de rejoindre les attentes de la population. Conseiller municipal, artistes, gens d’affaire et citoyens engagés, voilà de qui est formé notre groupe de gestion qui s’assurent de travailler dans un but de consensus au bien de la culture » ajoute-t-il.

C’est donc avec enthousiasme que monsieur Morand, accompagné de son équipe et de plus d’une centaine de bénévoles, invite la population de la MRC des Sources et de partout en région, à venir célébrer les arts au 20esymposium de Danville du 31 août au 3 septembre 2018.