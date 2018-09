Premières dates de spectacles dévoilées au Centre d’Art

Richmond (RC) – La saison2018-2019 sera diversifiée et dynamique au Centre d’Art de Richmond (CAR). L’équipe a dévoilé un peu plus tôt cet été quelques-unes de ces dates de spectacles pour la diffusion.

Le premier spectacle aura lieu le 14 octobre avec Ariane Deslions. La série de contes du Réfectoire est aussi de retour avec 5 différentes dates, les soirées musicales ainsi que les soirées thématiques de l’Halloween et du Jour de l’an. Voici les dates annoncées:

• Ariane Deslions : dimanche 14 octobre, 14h. Entrez dans le coffre de la fabricoleuse, véritable bric-à-brac musical clownesque. À travers ses chansons, elle invite les enfants à réfléchir autour d’enjeux sociaux et familiaux actuels, à s’initier à la percussion corporelle et à découvrir sa quincaillerie musicale débordant d’instruments conçus à partir de matériaux recyclés, dont Ti-You, sa fabuleuse machine à sons.

• Les Contes du Réfectoire : 19 octobre, 20h5 à 7 avec Franck Sylvestre.

• Andréanne A. Malette (Pierre Guitard en première partie): samedi 20 octobre, 20h. Forte de ses récents succès à la radio, Andréanne A. Malette présente enfin son tout nouveau spectacle, Ici et ailleurs, mettant en vedettes les pièces accrocheuses de son nouvel album. Connue pour sa fougue, ses textes vrais et son humour, la populaire auteure, compositrice et interprète convie à une soirée magique

• J’étais là bien avant vous… : 16 novembre, 20h. Avec Isabelle Gosselin et Julie Miller.

• Les Charbonniers de l’Enfer : samedi 24 novembre, 20h. Il y aura bientôt 25 ans, Michel Faubert, alors en tournée avec son premier album, réunissait autour de lui ses deux duos de chanteurs-accompagnateurs pour une répétition a capella. Avoir su… les Charbonniers de l’enfer étaient nés! Avec Michel Bordeleau, Michel Faubert, André Marchand, Jean-Claude Mirandette et Normand Miron.

• Mathieu Cyr : samedi 8 décembre, 20h. Mathieu Cyr vous invite dans son univers à la fois étonnant et accessible. Son style est un heureux mélange d’anecdotes inusitées et d’observations sociales à la fois surprenantes et incisives. Avec sa dégaine inimitable, il nous livre ses textes avec une énergie hors du commun. Véritable «mitraillette» à gags, il saura tenir en haleine tout au long du spectacle. À ce jour, ils sont plus de 200000 à le trouver hilarant sur les réseaux sociaux.

• De bières et de bonne guerre : 18 janvier, 20h. Avec les Prétendants.

• Pilou Aka Peter Henry Philips : samedi 26 janvier, 20h. Auteur-compositeur-interprète, multi-instrumentiste et réalisateur, aussi prolifique que versatile, Pilou Aka Peter Henry Phillips propose un nouveau gravé cet automne, en plus de revisiter quelques pièces de son répertoire personnel et du travail entendu récemment dans les films Les scènes fortuites, Blame (É-U) et Le règne de la beauté pour ne nommer que ceux-ci. Bête de scène et voix d’une puissante singularité, la richesse de son catalogue et son déploiement sur les planches témoignent d’un créateur au sommet de son talent.

• Le manuel d’amour : 15 février, 20h. Avec Sophie Bénéteau.

• Kaïn - Tournée intime : vendredi le 5 avril, 20h. Depuis plus de 15 ans dans le paysage musical québécois, Kaïn ne cesse de cumuler les succès. Ayant sorti son dernier album Welcome Bonheur en 2017, le groupe continue de sillonner les routes du Québec avec une fougue incomparable. Pour cette soirée intime, Kaïn promet un spectacle toujours aussi festif et rassembleur, compilant les succès intemporels de ses 6 albums.

• Bears of Legend : 6 avril, 20h. Le populaire septuor revient enfin sur scène afin de présenter un nouveau spectacle sous un emblème toujours aussi mystique, celui de son nouvel album A Million Lives.

• Conte des frères Grimms : 17 mai, 20h.

Le dévoilement complet de la saison et des activités2018-2019 du CAR aura lieu en octobre prochain. Tout comme l’an dernier, cette soirée se déroulera sous la forme d’un 5 à 7. Les détails de cet évènement sera seront communiqués un plus tard cet automne.

Les billets de spectacles sont disponibles sur le site web. Vous pouvez aussi réserver au 819 826-2488.