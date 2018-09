L’exposition Bla bla bla etc... de Louise-Andrée Roberge

Asbestos - Le regroupement des artistes vivant en ruralité présente l’artiste Louise-Andrée Roberge qui propose une exposition de peintures haute en couleur, oscillant entre le réalisme, l’art naïf, l’impressionnisme et l’abstrait.

Issue d’une époque en art où les influences sont multiples et diversifiées, l’artiste se définit davantage comme illustratrice dont la production reflète cette réalité. Le côté ludique et décoratif des œuvres au service d’une imagination débordante donne naissance à des tableaux colorés et débordants de vie.

L’exposition qui s’intitule: “Bla bla bla etc...” débutera le 22 août et se poursuivra jusqu’au 17 octobre, dans le couloir principal du CSSS d’Asbestos réservé aux artistes de RAVIR.