Un concert de cordes offert gratuitement

St-Camille – La Journée de cordes est de retour à St-Camille cette année, avec un répertoire des plus ambitieux, dans le cadre des festivités entourant le 10e anniversaire des Concerts de la Chapelle. Non seulement les courageux musiciens relèveront un défi de taille en interprétant le Double Concerto pour violon de Jean-Sébastien Bach - œuvre majeure du répertoire pour cordes - mais également, des cordes… vocales… viendront s’ajouter à l’ensemble, le temps d’une chanson!

En effet, le dimanche 19 août 2018, mélomanes et amateurs de musique classique sont conviés gratuitement au Camillois, ancienne église catholique de St-Camille, où une trentaine de musiciens se réuniront pour lire quelques belles pages du répertoire de musique classique pour cordes. Le Camillois est situé au 157 rue Miquelon à St-Camille, à la jonction des routes 216 et 255.

Une occasion unique

Dès 10 h le matin, les musiciens seront au poste pour une lecture des œuvres au programme. Par la suite, de 13 h à 16 h, La Journée de Cordes ouvrira grand ses portes pour permettre au public d’observer de près les instruments et le travail des musiciens en répétition, sous la direction d’un des meilleurs chefs d’orchestre au Québec, et ce gratuitement dans une ambiance conviviale. Après une pause bien méritée, cette journée se terminera en beauté par la présentation des œuvres travaillées sous forme d’un mini concert offert à 16 h 30.

Des musiciens d’ici et d’ailleurs

Les membres de l’orchestre de La Journée de cordes proviennent de Victoriaville, Drummondville, Warwick, Sherbrooke, et même de Montréal, sans oublier Danville. Ces musiciens amateurs ou professionnels, talentueux et expérimentés, sont des étudiants, des retraités, des professionnels de tous âges œuvrant dans divers domaines, partageant une passion pour la musique d’ensemble. La Chorale d’un jour est formée d’enfants et d’adultes de la région, réunis pour l’occasion.

Un chef réputé

Fondateur et directeur musical de l’Orchestre de l’Université de Sherbrooke (OUS), François Bernier possède une solide expérience en direction d’orchestre. Il détient un doctorat dans cette discipline de l’Université de Montréal. L’habile direction de François, son dynamisme, son intelligence musicale et ses ressources pédagogiques hors du commun donneront à chacun un aperçu du déroulement d’une répétition de musique d’ensemble, des premières fausses notes à la présentation du produit final.

Le répertoire

Trois pièces ont été choisies pour cette 4e édition de la Journée de Cordes. Le Concerto pour 2 violons en ré mineur de Jean-Sébastien Bach ouvrira le concert, mettant en vedette deux de nos violonistes, soit Annie Meunier et Juliette Guay. Par la suite, 3 mouvements de la Lady Radnor’s Suite du compositeur anglais Sir Charles Hubert Hastings Parry seront présentés. En conclusion de programme, la Xhorale d’un jour se joindra à l’ensemble pour interpréter la pièce Nous chantons, texte de Christine Dumas mis en musique par David Scott Lytle, compositeur Danvillois et membre de l’orchestre.