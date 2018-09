L’art pour mettre en valeur un milieu humide

MRC des Sources – Le collectif Zoné vert, formé des artistes Christine Juillard et Michel Bachelet, tous deux de la MRC des Sources, a été invité cet été à une résidence d’artiste de 15 jours au Parc culturel d’art et de rêves de Sutton. L’objectif était la mise en valeur d’une section du Parc, constitué d’un milieu humide. Les deux artistes sont bien connus dans notre région pour leurs interventions en pleine nature. Pour cette œuvre, ils ont choisi de travailler avec du métal et du bois pour créer, d’une part, deux bancs permettant d’admirer la nature d’un point surélevé et, d’autre part, cinq « sculptures-bacs » dans lesquels ils ont introduit des plantes indigènes de milieux humides souvent méconnues, les mettant ainsi en valeur. L’œuvre est intitulée La traversée des indigènes, faisant référence aux déplacements de la flore suivant les variations du climat et des écosystèmes ou encore dus à l’intervention humaine - pour le meilleur et pour le pire. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du CALQ et de la MRC Brome- Missisquoi dans le cadre de l’entente de partenariat territorial. Cette entente permet aux différentes régions du Québec d’obtenir des fonds pour stimuler la création artistique dans leur localité. Malheureusement, la MRC des Sources n’est actuellement pas partie prenante de ce partenariat, ce qui veut dire qu’un projet semblable ne pourrait y êtrefinancé par ce fonds et les artistes de la MRC des Sources peuvent bénéficier de ce programme seulement en étant invités par une MRC participante, comme ce fut le cas pour le collectif Zoné vert à Sutton. Le vernissage a eu lieu le samedi 21 juillet en présence de plusieurs personnalités publiques et de nombreux visiteurs. L’œuvre, qui est permanente et prendra tout son essor au fil du temps avec le développement des plantes vivant dans les « sculptures-bacs », peut être contemplée en tout temps à d’art et de rêves au 57, rue Principale Nord à Sutton.