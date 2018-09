Un croque-livres à St-Georges-de-Windsor

Saint-Georges-de-Windsor (GCA) – Tout comme l’ensemble des autres municipalités de la MRC des Sources, un croque-livres se retrouvent maintenant dans un des kiosques du Marché public de l’endroit.

S’inspirant de l’approche «Prends un livre ou donne un livre», l’initiative des Croque-livres est un réseau de boîtes de partage de livres. Lancée en septembre 2014, l’initiative vise à rassembler et à engager les communautés autour du plaisir de la lecture. Adoptés et pris en charge par des organismes, des institutions, des entreprises ou encore des individus, les Croque-livres sont des points de chute qui offrent aux enfants et à leur famille un libre accès à des livres partagés. Actuellement il y a quelque 986 croque-livres à travers le Québec.

Si vous voulez vous procurer un livre, le principe est simple: vous prenez un livre dans le croque-livres et vous le remplacez par un autre livre dont vous ne voulez plus. Le comité du croque-livre de St-Georges tient à remercier les citoyens d’agir respectueusement envers ce projet.