Implantation d’un quatrième croque-livres à Danville

Danville (CD/GCA) – De plus en plus en vogue un peu partout à travers la MRC des Sources, et dans bien des municipalités petites et grandes du Québec. Les «croque-livres» comme on les appels, connaissent une vague d’implantation remarquable depuis les dernières années. De plus en plus on met l’accent sur la sensibilisation auprès des petits et grands, sur les bienfaits fondés de la lecture.

À la suite du concours de dessins du croque-livres qui sera à proximité de l’hôtel de Ville de Danville à l’étang Burbank, les autorités de la municipalité ont accueilli les 4 jeunes dont le dessin a été retenu pour illustrer ce quatrième croque-livres: soit Maélie Jacques, Danyck Maurice, Sabryna Briza, et Léonie Gendron. Il est à noter également que le croque-livres portera également le nom de Renard, qui a été choisi par Léonie Gendron.

Le croque-livres a été installé lundi, près du gazebo à l’hôtel de ville. L’initiative des croque-livres s’adresse principalement aux enfants âgés entre 0 et 12 ans, ainsi qu’à leur famille, toutes mobilisée autour d’un plaisir commun, soit la lecture.

S’inspirant de l’approche «Prends un livre ou donne un livre», vous pouvez apporter un livre de chez vous que votre enfant ne lit plus et venir l’échanger contre un livre qui se trouve dans le croque-livres et apporter celui-ci à la maison. Vous pouvez aussi tout simplement venir lire un livre ici et le remettre dans le croque-livres.

Si vous désirez plus d’informations sur le sujet, vous pouvez communiquer avec l’hôtel de ville de Danville au 819-839-2771