Départ des 5 à 7 de la Poudrière avec Dan Lapierre

Windsor (RC) – Les 5 à 7 musicaux du Parc historique de la Poudrière débuteront le jeudi 28 juin avec la présence de Dan Lapierre qui sera accompagné de deux chanteuses, Annie Castonguay et Andrée Simard, qui sont présentes avec lui depuis 25 ans. Au total, dix groupes et artistes se succèderont sur une base hebdomadaire jusqu’au 30 août.

À la musique s’ajoute évidemment un menu estival festif supporté par les vins, les bières et une terrasse agrandie l’an dernier qui assure de belles soirées.

Dan Lapierre

Premier à démarrer la saison estivale, Dan Lapierre est un gars de Windsor qui est revenu pour y vivre sa retraite. Il a fait le tour du Québec, des Maritimes et de l’Ontario depuis la fin des années avec des bands et des revues musicales.

Multi-instrumentiste et chanteur, il offrira quelques compositions et ballades de chanteurs francophones et anglophones. Pop, folk, funky, Motown et rock seront à l’honneur avec ses deux solistes. Son premier spectacle dans cette formule.

Neuf autres groupes et chanteurs s’ajouteront de juillet à la fin d’août dont voici quelques bribes à retenir:

Stéphane Longval (5 juillet). Auteur-compositeur-interprète de Sherbrooke. À travers ses chansons de style folk, il exprime la position parfois difficile d’un homme du 21e siècle tiraillé entre la solitude et la vie en société, l’humain et la technologie, la nation et la planète, l’efficacité et la lenteur. Un propos actuel qui se faufile… Entre l’arbre et l’époque, titre de l’album lancé l’automne dernier.

Dames et mes cieux (12 juillet). Ces deux femmes jouent de la musique depuis plus de 20 ans. Elles aiment prendre des chansons et les revisiter complètement. Pop-folk avec des teintes de jazz et de country.

Frékence (19 juillet). Quatre passionnés pour la musique qui date de l’adolescence et une amitié qui dure depuis encore plus longtemps. Ils offrent maintenant leurs services gratuitement pour soutenir des causes qui font du bien. Grands classiques des années1970 et 1980.

Malappris & co (26 juillet). Pas d’information pour l’instant sur ces cinq musiciens.

Boussacc (2 août). Normand Breton (accordéon, podorythmie), Guy Breton (basse électrique) et Paulyn Lacroix (voix, bouzouki irlandais). Saveurs d’Irlande: reels, jiggs, slow airs, ballades et chansons évocatrices. Un son métissé Québec-Irlande.

Véronique Pelletier et Pium Nadeau (9 août). Entre la brume de l’automne et le retour du soleil au printemps. Entre les ballades mélancoliques et la pop-soul teintée de jazz. Accompagnée du guitariste Pium Nadeau. En piste depuis 10 ans.

Cool Brother’s (16 août). Trois musiciens d’expérience et de métier qui interpréteront des chansons d’années ’70 à aujourd’hui qui ont marqué les belles années de folk, country américain, reggae, rock classique et des effluves latinos.

Sylvio Lebrun (23 août). Très jeune, il organisait des spectacles pour ses amis. Dès 18 ans, il faisait la tournée des bars avec différents bands. Au fil des ans s’ajoutent les festivals, seul ou accompagné d’une chanteuse. Il peut passer du rock parfois hard, aux ballades plus douces et au country.

Pélo (30 août). Depuis plus de 20 ans, le chansonnier Jean-François Péloquin a le don pour mettre le party avec son répertoire extrêmement varié. Soyez prêts pour une soirée haute en couleur!