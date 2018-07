Profitez des nouveautés de l’été au Musée Bombardier

Valcourt – Toute l’équipe du Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier est formée et prête à accueillir les visiteurs durant la saison estivale. Pour ceux et celles qui ont déjà visité le musée, d’autres nouveautés s’ajoutent pour 2018.

Jeu familial sur tablette numérique

Le Musée propose maintenant aux familles un jeu sur tablette numérique interactif et amusant qui convient à tous les âges. Incluse dans le prix d’entrée, cette nouveauté permet aux visiteurs de partir à la recherche d’artefacts de toutes sortes (véhicules, objets, photos, archives) à travers l’exposition permanente La passion d’innover. Il suffit de demander une tablette à l’accueil.

Visite de la réserve

Le Musée offre des visites guidées de la réserve! D’une durée de 20 minutes, celles-ci ont lieu tous les vendredis, samedis, dimanches et lundis durant la saison estivale. Durant la visite les visiteurs ont accès aux coulisses du musée et côtoient des véhicules uniques, dont certains provenant des industries de Joseph Armand Bombardier. Les visites s’adressent aux visiteurs de 8 ans et plus et la capacité maximale d’un groupe est de 10 personnes.