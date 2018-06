Trophée Iris pour un artiste de la MRC des Sources

Montréal – Artiste et producteur bien connu au Québec et dans la MRC des Sources, Pierre-Philippe «Pilou» Côté, c’est mérité le mardi 29 mai dernier, un trophée Iris, pour la meilleure musique originale et pour son travail de composition sur le film «Les Affamés» du réalisateur Robin Aubert, qui est originaire de Ham-Nord.

Pierre-Philippe Côté, connu également sous le nom de Peter Henry Phillips lorsqu’il explore la chanson, s’est distingué lors du Gala des artisans Québec Cinéma dont l’édition2018 était diffusée du studio42 de la Maison de Radio-Canada.

Le film «Les Affamés» a d’ailleurs remporté quatre autres statuettes lors du Gala des artisans, dont celui du film s’étant le plus illustré à l’étranger, faisant ainsi voyager la musique de Pierre-Philippe. Dans la catégorie Meilleure musique originale, dix autres membres de la SOCAN étaient également en nomination.

Pierre-Philippe Côté est un auteur-compositeur-interprète qui a fait ses débuts en tant que réalisateur, compositeur et musicien aux côtés de plusieurs artistes. L’artiste détient un BAC en contrebasse du Conservatoire de musique de Montréal. Natif d’Asbestos, il a entre autres accompagné Ariane Moffatt, Jorane, Elisapie, Lewis Furey, Tomas Jensen et Navet Confit à titre de multi-instrumentiste.