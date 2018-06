Le Croque-livres est de retour pour l’été

Melbourne (RC) – Installé à partir du printemps au parc Bellevue du Canton de Melbourne, le croque-livres est prêt pour la saison estivale sous le gazebo.

Cette installation est un point de chute offrant aux enfants de 12 ans et moins et à leur famille des livres pouvant être partagés. Afin d’assurer le potentiel des livres et documents disponibles, il est important de faire des dons.

À l’adresse des jeunes et parents, n’hésitez pas à les donner au Croque-livres. Venez choisir un livre inspirant, ou simplement partager un livre lu et relu pour lui redonner une nouvelle vie. Et c’est gratuit. Le Croque-livres n’attend plus que vous!

Situé sur la rue Bellevue surplombant le club de golf, le parc Bellevue est pourvu de jeux divers pour amuser les tout petits et de tables de pique-nique. Une vue magnifique sur le terrain de golf et le paysage offrent une vue magnifique.