Gala Thérèse-Larrivée-Bellerose au P’tit Bonheur de St-Camille

St-Camille (SL/GCA) - La municipalité de Saint-Camille à reçu une centaine de personnes dans le cadre de son gala annuel mérite et reconnaissance Thérèse-Larrivée-Bellerose, qui se tenait au P’tit Bonheur de Saint-Camille. Organisé par la Corporation de développement avec le soutien de la municipalité et des députés Karine Vallières et Alain Rayes, cet événement vise à souligner l’apport essentiel des bénévoles à notre communauté.

Chaque année, cette soirée permet d’apprécier la générosité, l’entraide et la solidarité, qui sont des valeurs bien présentes dans le milieu, et dont font preuve entre autres, les personnes récipiendaires de cette année.

La soirée fut d’abord l’occasion d’apprécier des talents de la communauté. Pour le plus grand plaisir des invités, Mylène Lacroix, Ludovic Birster et Alice Birster ont agrémenté l’accueil par leurs prestations au piano et au violon. Entre les allocutions, les gens présents ont pu apprécier différentes prestations théâtrales des jeunes élèves de la troupe de théâtre de Denis Clément et Marie Tison.

Les bénévoles récipiendaires 2018

Éducation et loisirs: Claudine Royer,

Sécurité et milieu de vie: Richard Gagné,

Bienfaisance et religieux: Michel Durand et Sophie Grenier,

Diffuseurs culturels: Johanne Bergeron,

Lecture et découverte: Ariane Piché,

Services alimentaire: Joanne Fleurant,

Développement social et économique: Jacques Proulx

Services aux aînés: Claire Royer

Distinction Jeunesse: Olivier Letendre

Distinction entreprise: Les Productions du 13e.