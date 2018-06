L’Escaouette célèbre son 35e avec Gregory Charles

Wotton – Gregory Charles, sera à Wotton, ce vendredi 8 et samedi 9 juin pour chanter avec le Chœur L’Escaouette. Cet ensemble vocal de la MRC des Sources célèbre en grande pompe son 35e anniversaire avec ce spectacle.

L’artiste, Gregory Charles n’a pas l’habitude de suivre un programme et aime bien improviser. Pour cette raison, il ne veut pas faire un spectacle identique pour les 2 soirs de concert.

L’invité de cette année est associé au chant choral depuis de longues années. Il dirige des chorales en plus d’avoir fondé un important rassemblement de chœurs, le Mondial Loto-Québec de Laval. Il n’a donc pas pu refuser l’invitation de l’Escaouette. De plus, pour lui le chant choral est très apprécié, car il y a plus de gens qui chantent que de personnes qui jouent au hockey.

C’est une invitation à tous les amateurs de chant les 8 et 9 juin à 20h à l’église Saint-Hippolyte de Wotton. Le spectacle est d’une durée de 2 heures. L’admission est de 45$. On peut acheter ses billets au centre Culturel de l’U de S, réseau Ovation au www.ovation.qc.ca. On peut aussi communiquer avec le 819-879-4224 ou le 819-820-1000.