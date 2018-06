La Farandole présentera sa 15e édition de Chœur et orgue

Racine (RC) – La chorale La Farandole convie les gens à assister à son prochain concert de sa série Chœur et orgue qui aura lieu le dimanche 3 juin, à 15h, en l’église Saint-Théophile de Racine. Pour ce concert 15e anniversaire de la série, la chorale interprètera Stabat Mater Dolorosa d’Antonin Dvorak, œuvre débordante d’émotions de l’un des grands promoteurs de musique nationale.

Sous la direction de Marie Bombardier, la chorale sera accompagnée par l’organiste Louise Fortin-Bouchard, professeure d’orgue et maître de chapelle à la paroisse Saint-Étienne-de-Lauzon. Chanteurs et musiciens feront vibrer l’église pourvue d’une excellente acoustique. Une projection visuelle permettra de voir l’action qui se déroule au jubé et augmentera l’expérience introspective et esthétique.

«Pour un maillage fort avec le monde de la culture d’ici, venez passer un bel après-midi avec nous et satisfaire votre goût pour la belle musique sacrée», invite MmeBombardier.

L’admission générale est de 25$, 15$ pour les étudiants et gratuit pour les jeunes de moins de 12 ans. Les billets sont disponibles aux points de vente suivants: Friperie du village et Fromagerie Nouvelle-France à Racine, Familiprix et Uniprix de Valcourt et Papetrie2000 à Richmond. Des billets seront disponibles à la porte de l’église, la journée du concert.