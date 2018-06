Huit projets inspirants soutenus par le Fonds d’initiatives culturelles

Windsor (RC) – En date du 18 mai dernier, la MRC du Val-Saint-François a octroyé un total de 20000$ à huit projets dans le cadre du Fonds d’initiatives culturelles (FIC).

«Un conte en plein air, un spectacle patrimonial, des ateliers culturels; on peut dire que la sélection2018 du FIC est très variée. Nous sommes heureux de constater que ces projets représentent bien le dynamisme de notre milieu», affirme Luc Cayer, préfet de la MRC.

Voici quelques détails sur les huit projets financés:

• La machine à coudre le temps tiré du spectacle du Vent dans les Arts : 3 000$. Création d’un spectacle qui allie théâtre, musique, chansons, éclairage et projection de photos et de vidéos s’inspirant de différents éléments de l’histoire et du patrimoine de Lawrenceville.

• Les quatre saisons en vitrail du Comité culturel de Saint-Denis-de-Brompton : 3 000$. Réalisation de quatre vitraux qui seront exposés en permanence dans la salle du conseil municipal.

• Jardinons la culture de nos enfants au Centre communautaire René-Lévesque de Windsor : 1 250$. Offre d’ateliers culturels aux enfants de la région de Windsor et des environs lors du camp de jour.

• Valérie Larivière Saint-François va raconter… à la Société d’histoire de Richmond : 3 000$. Présentation d’un spectacle-lecture à un public scolaire et adulte sur les fruits des recherches du personnage Valérie Larivière et de l’utilité de la rivière Saint-François.

• Fin de semaine animée de l’Halloween de la Société du Patrimoine de Racine-Brompton-Gore : 1 750$. Offre d’activités culturelles favorisant la participation des enfants, des adolescents et des aînés avec l’apport d’animateurs et d’intervenants culturels et communautaires de la région.

• S’illustrer dans le Val de la Corporation de développement communautaire du Val-Saint-François : 3 000$. Intégration d’autocollants jeunesse illustrés par un artiste de la région dans le Planificateur familial du Comité d’éveil à la lecture et à l’écriture.

• Le secret des érables au Parc historique de la Poudrière de Windsor : 3 000$. Création d’un conte qui sera livré dans les sentiers de la Poudrière par plusieurs acteurs. L’activité se terminera par une dégustation de tire sur la neige.

• LGBTQ et empowerment, ou autonomisation : lutte à l’homophobie et à l’intimidation, incluant celle du conquérant (conquistador): 2 000$. Ateliers offerts aux jeunes du Richmond Regional High School ainsi qu’au grand public. Chaque atelier présentera le parcours d’artistes LGBTQ, leur histoire, leur œuvre et leur impact sur leur entourage et leur époque.

Le Fonds d’initiatives culturelles est disponible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC du Val-Saint-François dans le cadre de l’Entente de développement culturel du Val-Saint-François.