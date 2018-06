Exposition du Club des Photographes amateurs de la MRC des Sources

Asbestos (EE/GCA) – Depuis le 2 mai, et jusqu’au 27 juin, le Regroupement des Artistes Vivant en Ruralité, présente au Centre Hospitalier, CLSC et Centre d’hébergement d’Asbestos, une exposition itinérante des meilleurs clichés des membres de ce club.

Le Club des Photographes de la MRC des Sources propose cette fois au public passionné et captivé par cette forme d’expression de stimuler à la fois l’intérêt de ses propres membres, et celui des visiteurs pour la photographie, par la mise en commun des connaissances et expériences personnelles.

La photographie numérique comme moyen d’expression laisse une grande place à la créativité. Une certaine maîtrise de l’appareil, qui fait appel à de la haute technologie, est indispensable pour réaliser des projets intéressants et stimulants.

Chaque appareil photo, du plus simple au plus sophistiqué, permet d’aiguiser le sens d’observation de son utilisateur. L’accès à un ordinateur devient à ce moment, un incontournable pour l’amateur de photo numérique. Les logiciels spécialisés permettent de corriger et d’améliorer passablement, le produit final.

Le Club de photographes amateurs de la MRC des Sources est aussi un membre du SPPQ (Société de Promotion de la Photographie du Québec).

Pour toute question ou pour rejoindre le club: cpas.dessources@gmail.com