La Fête au village de Danville ne reviendra plus

Danville (GCA) – C’est définitif et irrévocable, ont précisé les 4 grands responsables des Chevaliers de Colomb du Conseil 3322 de Danville, qui tenait à confirmer de vive voix la rumeur qui circule depuis un certain temps déjà. C’est ainsi qu’il n’y aura pas de 39e édition de la Fête au village, dans sa formule traditionnelle telle que connue de tous. Il y aura quelque chose, mais bien loin de ce que les personnes ont pu vivre durant toutes ses années.

Plusieurs considérants ont fait pencher la balance, de sorte qu’il a fallu mettre un terme à cette fête familiale de retrouvailles entre ami(es) et parents, qui pouvait attirer entre 5000 et 6000 personnes. En exemple, les 4 responsables François Comeau, Marcel Couture, Bernard Laroche et Michel Poirier, ont parlé des coûts engendrés par les différentes locations pour cette fête (ici on a qu’à penser au méga chapiteau) entre autres, et aux cachets des artistes qui étaient de plus en plus onéreux.

Sans oublier également, que les chevaliers qui s’occupe généralement de cette fête, ont passablement vieilli au fil des dernières années, et que la relève des bénévoles pour les aider, n’a pas suivi pour autant. D’autant plus selon eux, que les profits qui ont à ce jour, servi en bonne partie au maintien des multiples coûts d’opération de la salle de la première avenue à Danville. Ne sont absolument plus au rendez-vous, et à la hauteur des besoins actuels de cette organisation.

Ainsi on maintiendra certaines activités, mais avec beaucoup moins d’envergure. Il y aura un bingo le vendredi soir. Ainsi qu’un tournoi de balle donné, de vendredi à dimanche, où s’affronteront entre 16 et 20 équipes. Avec des groupes de musique populaire le samedi et dimanche soir sous la tente du terrain de balle. Samedi il y aura un dîner aux hot-dogs sous la responsabilité des pompiers de Danville, face à la salle des Chevaliers du 3322. Et pendant ce temps à l’intérieur de la salle, le Cercle des Fermières tiendra une exposition de ses œuvres et une vente.