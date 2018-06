Lori Hazine Poisson au P’tit Bonheur de St-Camille

St-Camille (LP/GCA) - La comédienne et productrice Lori Hazine Poisson, bien connue à Danville, se produira sur scène au P’tit Bonheur de St-Camille, le samedi 19 mai prochain à compter de 20h. C’est sous la forme d’un monologue teinté de poésie puisée du roman historique: Notifias Del Imperio de Fernando Del Paso, que sera présenté ce spectacle.

L’histoire raconte qu’au seuil de la mort, Charlotte plonge au cœur de l’expérience humaine. Elle entraîne son public dans une aventure où l’histoire, le destin et les tourments s’entrecroisent pour faire vivre un récit fabuleux aux spectateurs présents.

Présentement Fernando Del Paso est l’un des auteurs les plus lus et les plus récompensés du Mexique contemporain en 2015. D’ailleurs cette pièce a été saluée par la critique.

Selon diverses critiques artistiques: Il s’agit d’une excellente mise en scène qui a conjugué l’habileté littéraire de Del Paso et le jeu remarquable de Lori Poisson. Ce fut douceur et fureur, car Lori Hazine Poisson plonge les spectateurs au cœur de l’âme humaine. Électrisante performance solo de Lori Poisson.

Rappelons que MmeLori Hazine Poisson, est issue du Conservatoire National supérieur d’art dramatique de Paris, elle a étudié le mime professionnel. Elle enseigne le tai-chi depuis 2003 et pratique la sculpture. Elle a joué dans plus d’une trentaine de productions, mis en scène autant de spectacles et signé la scénographie de plusieurs. Depuis deux ans à Danville, elle a conçu et mettra en scène un spectacle sur Mack Sennett qui sera présenté dans le cadre du 20e Symposium des Arts de Danville2018.

Pour information et réservation: www.petitbonheur.org par téléphone: (819)340-1993, poste202.