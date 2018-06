Invitation au concert bénéfice à Saint-François-Xavier

Saint-François – C’est avec plaisir que le Conseil de Fabrique de Saint-François-Xavier et le Comité de l’orgue invitent les gens à leur concert-bénéfice le samedi 26 mai prochain, dès 20h. Ce concert a été organisé pour aider à payer les frais de la réfection de la toiture de l’église.

Cette année, il y aura plusieurs artistes invités, dont Jean Choquette, violoncelliste et organiste de Lévis. De la région s’ajoutent l’organiste Maryse Simard, la mezzo-soprano Jacynthe Véronneau, le guitariste Yves Custeau, le ténor et harmoniciste Jocelyn Labbé, et la Chorale de Saint-François dirigée par Jean-Guy Hamel et accompagnée à l’orgue par Bernard Langlois.

«Le thème du concert s’inspire des coups de cœur présents et du passé. On soulignera par certaines chansons le départ des grands de la chanson, comme Patrick Bourgeois avec Je t’aime et tu ne le sauras jamais, France Gall avec Évidemment, Léonard Cohen et son célèbre Hallelujah», mentionne Denyse Morin, porte-parole du Comité de l’orgue,

parmi toutes les pièces qui seront présentées, l’auditoire pourra entendre une Suite de J.S. Bach pour violoncelle et orgue, un duo à quatre mains et un solo du compositeur Canadien Denis Bédard. «De plus, il y aura de précieuses surprises, nous annonce-t-on! De la musique, il y en aura pour tous les goûts! Le tout se déroulera au jubé et sera reproduit sur grand écran», d’ajouter MmeMorin.

Pour les adultes, le prix d’entrée en prévente est de 15$ et à la porte de 20$. Pour les étudiants, le cout est de 10$ et c’est gratuit pour les enfants de 6 ans et moins. Les billets sont maintenant en vente le mardi en après-midi à la sacristie de la paroisse Saint-François-Xavier, au Marché St-François, au presbytère Saint-Philippe et au Dépanneur Voisin Renaud à Windsor. Pour information additionnelle, composez le 819 845-7376.