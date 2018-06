Gratuité à la Bibliothèque Patrick-Dignan : succès confirmé !

Windsor – Depuis le début de l’année 2018, quelques améliorations ont été apportées à la Bibliothèque municipale Patrick-Dignan de Windsor. Le principal changement est survenu avec la gratuité d’abonnement pour les citoyens couverts par l’entente intermunicipale de loisirs (Saint-François-Xavier-de-Brompton, Val-Joli et Windsor). Au premier bilan, cette mise en œuvre est un succès.

«Si l’on compare avec la même période de l’an dernier, nous avons 140 abonnées supplémentaires et déjà 3884 prêts de plus effectués. Il est important que les citoyens s’approprient la bibliothèque, c’est pour eux que le service est offert. Le prix de l’abonnement n’était pas exorbitant, cependant la réponse obtenue depuis le début2018 nous prouve que les gens saisissent l’occasion de venir à la bibliothèque. Que ce soit pour une recherche ou pour leurs loisirs, les citoyens en profitent. Avec l’offre de gratuité, on peut dire mission accomplie» a annoncé la mairesse Sylvie Bureau.

Le début d’année a coïncidé avec l’installation d’un réseau WiFi pour les usagers. Un comptoir a également été installé afin que les gens puissent lire, faire des recherches ou travailler directement sur place. La bibliothèque est toujours ouverte 43 heures par semaine, notamment les mardis et mercredi soir, de même que le samedi durant la journée.

Résultat 2017 : Déjà parmi les meilleures au Québec

Le rapport annuel de la Bibliothèque municipale Patrick-Dignan démontre que pour l’an dernier l’établissement avait environ 2400 abonnés et a effectué 122600 prêts. Selon les statistiques compilées par Bibliothèque et archives nationales du Québec, ces données classent l’établissement au premier rang du «prêt par habitant» parmi les bibliothèques publiques de l’Estrie et même dans les premières dans l’ensemble du Québec.

La bibliothèque achète pour près de 65000$ de nouveaux documents par année, ce qui permet d’assurer un roulement de ses livres, disques et CD, restant par le fait même toujours à jour sur les nouveautés et la demande de la clientèle.