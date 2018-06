Nature et techno au Musée de l’ingéniosité

Valcourt – L’inauguration de l’exposition NATURE inspirante, TECHNO inspirée : le biomimétisme et le transport approché! Plusieurs surprises vous attendent au cours de cette soirée du 25 avril : Un invité d’honneur hors norme qui a inspiré de nombreux créateurs et architectes… Il sera accompagné de quelques amis, eux aussi très inspirants, et de leur biologiste préféré du Zoo de Granby! Mais qui est-il? Un indice?

Vous pourrez découvrir et toucher des échantillons, des prototypes et des robots, créations intelligentes puisées dans le génie de la nature. Peut-être vous laisserez-vous tenter par des bouchées à la poudre d’insectes ou une boisson « vivante »?

Joignez-vous à l’équipe du Musée le mercredi 25 avril, à compter de 16 h 30, pour une soirée qui fera un excellent sujet de conversation à votre prochain souper entre amis!