L’artiste-peinte Véronique Boislard au P'tit Bonheur de St-Camille

St-Camille (GCA) – Originaire d’Asbestos, Mme ations artistiques, jusqu’au 30 mai prochain.

Véronique Boislard est une artiste peintre, muraliste, et designer d’intérieur de formation. Elle a fondé «Dekov Art et Design», une entreprise de design et de création impliquant des éléments recyclés de toutes sortes sacs en jeans, tabliers, accessoires et vêtements. Son but, donner une deuxième vie aux objets par le biais d’une mission environnementale favorisant l’achat local.

Depuis 2010, elle entreprend un travail de création en peinture et présente dès 2011 une première exposition en hommage à sa mère. Ses œuvres teintées par la passion des textures et des couleurs souhaitent apporter un peu de lumière et d’harmonie dans la vie des gens. Ses collections sont en majorité composées de fenêtres ancestrales, peintes en acrylique sur plâtre. Il vous est également possible de rencontrer l’artiste à son Atelier-Boutique du 11 de la rue Grove à Danville.