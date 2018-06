Une pièce de théâtre bilingue relatant la famille Cushing, première à s’établir à Shipton (Richmond)

Canton de Melbourne (RC) – Avec l’appui de la Société d’histoire du comté de Richmond (SHCR), le Théâtre, Ça Prend tout un village (It Takes a Village Theatre) présentera la pièce de théâtre bilingue de Julie Miller, La Joyeuse Corvée (The Barn Raising) le dimanche 29 avril, dès 14h, à la salle municipale du Canton de Melbourne

Le Théâtre, Ça Prend tout un village (CPTV) est situé à Ulverton. C’est un projet communautaire dont l’objectif principal est d’initier les jeunes à l’art dramatique tout en reflétant le bilinguisme, l’histoire et la culture de la région de Richmond.

Ainsi, les jeunes de 8 à 12 ans peuvent s’inscrire aux cours offerts afin de découvrir le théâtre par le biais de jeux et d’exercices, d’exploration de la voix, du mouvement, de la mémoire, de l’improvisation et de la créativité. Résidente à Ulverton, Julie Miller est musicienne, comédienne et conteuse, en plus d’assurer la direction artistique de la Joyeuse Corvée (The Barn Raising).

La pièce/A play

La famille Cushing est la première à s’établir à Shipton (Richmond) en 1798. Depuis, plusieurs familles se joignent à eux. Les pionniers s’établissent sur des terres, construisent des moulins et fondent de petites industries. L’éducation est une valeur primordiale; plusieurs lecteurs et lectrices passionnés se trouvent parmi les membres de la communauté. La première école voit le jour en 1807 chez les Cushing; en 1815 une association de pionniers fondera l’une des premières bibliothèques du Canada, la Craig Union Library.

Au début de notre histoire, c’est une journée d’été en 1810, la veille d’une grande corvée chez les Cushing pour construire une nouvelle étable. MmeCushing et ses enfants travaillent très fort depuis plusieurs jours pour se préparer à l’arrivée de nombreux voisins pour la corvée, mais il reste toujours beaucoup à faire avant que le grand jour arrive. Aidée par deux chardonnerets dansants et une poulette au tempérament artistique, est-ce que la famille Cushing réussira à surmonter des obstacles imprévus afin que le grand évènement du lendemain soit un succès?

Le billet est de 15$ pour un adulte, 5$ pour les jeunes de 5 à 10 ans et c’est gratuit pour les enfants de 4 ans et moins. Les billets seront disponibles à l’entrée et il est possible de réserver en appelant au 819 826-3929. La salle du Canton de Melbourne est située 1257, route 243.