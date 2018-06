Exposition des œuvres de Lori Poisson et Richard Letendre

Asbestos - Le Regroupement des artistes vivant en ruralité de la MRC des Sources, présente dans le couloir menant aux différentes unités de l’hôpital d’Asbestos, l’artiste multidisciplinaire Lori Poisson, issue du Conservatoire National supérieur et d’Art dramatique de Paris. Elle a joué dans plus d’une trentaine de productions, mise en scène autant de spectacles, et en a signé la scénographie de plusieurs. En 1985, elle fonde la compagnie de théâtre Effet V à Montréal.

De son côté Richard Letendre, natif de Drummondville, fait ses débuts au Théâtre du Chiendent. Après l’obtention de son Bac en théâtre à l’UQAM, il coanimera l’émission Café-show à CFER-TV de Rimouski. De retour à Montréal, il plonge dans l’univers des soirées «meurtres et mystères» et des spectacles d’humour.

Leurs parcours se croisent, et ensemble ils mettent en place le Théâtre Laboratoire Effet V, où sera créée la pièce: Qui est cet Ionesco? Depuis deux ans à Danville, ils réalisent pour l’organisme Danville Histoire, Culture et Société, un spectacle sur Mack Sennett, qui sera présenté en grande première, en septembre prochain dans le cadre du Symposium des arts. Le 19 mai prochain, on pourra voir Lori au P’tit Bonheur de St-Camille, dans un spectacle solo.