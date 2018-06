Lancement de trois nouveaux albums et tournée de Ian Fournier

Val-Saint-François (RC) – Avec entre autres l’appui de la Société nationale de l’Estrie, l’artiste Ian Fournier présente en avril le lancement de ses trois nouveaux albums, Déprimates, Troba et Battements d’rêves. Il interprètera en formule solo quelques pièces afin de donner une première impression des trois nouveaux albums qu’il nous propose; en particulier de Déprimates, ce 11e album réalisé par Éric Villeneuve (Bernard Adamus, Avec Pas d’Casque, Dany Placard).

Quatre prestations en avril, dont trois seront gratuites, auront lieu le 24 avril à 17h au Loubards de Sherbrooke; le 25 à 19h en l’église de Sainte-Anne-de-la-Rochelle (10$); le 26 à 13h30 aux Résidences Château du Bel-Âge à Windsor et le 27 avril à l’Usine à spectacles de Lawrenceville.

Auteur-compositeur-interprète singulier, guitariste inventif à la voix sensible et à la plume vive et profonde, Ian Fournier propose des chansons fines et vibrantes où le désir de dire prédomine. Introspection, poésie, teintes d’humours et d’espoirs, l’artiste nous amène dans un univers intime où les réflexions côtoient les rires. Après plusieurs années de création pour la jeunesse, Ian Fournier marque un retour à la chanson avec la sortie de 3 nouveaux albums et du spectacle J’me charche un public! L’artiste persiste à la fois au sein de l’Estrie et de la MRC du Val-Saint-François.

Sociofinancement

Une campagne de sociofinancement menée par la Société nationale de l’Estrie vise à amasser 1000$ pour soutenir l’artiste au niveau de l’impression de ses albums. Les gens qui feront une contribution au projet recevront un album comme contrepartie selon les modalités établies sur le site de l’organisme: www.snestrie.quebec

Pour information: 819 640-3574; info@ianfournier.com; www.ianfournier.com/.