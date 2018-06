Nature inspirante et Techno inspirée au Musée de l’ingéniosité

Valcourt (RC) – Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier invite les gens, adultes et enfants, à l’inauguration de sa nouvelle exposition temporaire, NATURE inspirante, TECHNO inspirée: le biomimétisme et le transport, qui ouvrira ses portes le mercredi 25 avril à compter de 16h30. Présentée un an au Musée de l’ingéniosité, elle circulera ensuite à travers le Canada.

Cette exposition permettra d’explorer comment la nature inspire certaines technologies innovantes utilisées en transport. Découvrez près d’une trentaine de spécimens naturels et d’objets technologiques ayant des principes communs et manipulez des interactifs mettant en valeur ces concepts.

Saviez-vous que l’hydrojet de motomarine est inspiré de la propulsion des calmars? Que la voiture intelligente utilise un système de détection similaire à celui des criquets? Qu’il existe un verre ultra résistant qui s’inspire des coquillages? Venez en apprendre davantage. Qui sait, vous serez peut-être inspiré à votre tour!

Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada.

Pour s’inscrire

Les personnes qui souhaitent participer à cette inauguration doivent s’inscrire jusqu’au vendredi 13 avril par courriel à reservations@museebombardier.com, ou par téléphone au 450 532-5300, option6. Merci de préciser le nombre de personnes qui vous accompagneront. Vos enfants sont les bienvenus! Le Musée est situé au 1001, avenue J.-A.-Bombardier à Valcourt.