De bons résultats pour les compétitions des Patins d’argent

Windsor (RC) – Au terme de la saison 2017-2018, la direction et les membres de l’équipe des Patins d’argent sont fières de présenter les résultats des compétitions qui ont débuté vers la fin de janvier à Coaticook.

Par la suite, le Club de Patinage artistique (CPA) de Windsor a participé aux épreuves de Lac-Mégantic et de l’arrondissement de Fleurimont à Sherbrooke dans le cadre du Défi Patinage Plus de l’Estrie. Voici les résultats:

Coaticook, 20 et 21 janvier

• Benjamin Roy, Star1, ruban Bronze;

• Marianne Roy, Star1, ruban Bronze;

• Jeanne Vallée, Star2, ruban Bronze;

• Juliette Dagenais, Star2, ruban Mérite;

• Zachary Saint-Pierre, Star2, ruban Mérite;

• Jenny Lafrenière, Star3, ruban Bronze;

• Tatiana Gamache, Star4, Quatrième;

• Léon Untinger, sans limites 9 ans et moins, Premier;

• Ozyane G. Boutin, olympiques spéciaux, médaille Argent.

Lac-Mégantic, 18 février

• Benjamin Roy, Star1, ruban Participation;

• Marianne Roy, Star1, ruban Bronze;

• Zachary Saint-Pierre, Star2, ruban Participation;

• Juliette Dagenais, Star2. ruban Bronze;

• Jeanne Vallée, Star2, ruban Or;

• Aurélie Saint-Pierre, Star3, ruban Bronze;

• Tatiana Gamache, Star4, Participation;

• Léon Untinger, sans limite 9 ans et moins, médaille d’Or.

Défi Patinage Plus de l’Estrie Fleurimont, compétition solo, 17 mars

• Rosalie Roy, Pp2, Mérite;

• Élodie Maheux, Pp 2, Mérite;

• Laurie Bruneau, Pp 2, Mérite;

• Alexy Watson, Pp2, Mérite;

• Maëlia Nadeau, Pp2, Bronze;

• Maxim Junkersdorf, Pp3, Bronze;

• Coralie Samson, Pp 4, Mérite;

• Amélie Maheux, Pp 4, Mérite;

• Florence Lapointe Lagueux Pp4, Mérite;

• Marianne Roy, Star1, Mérite;

• Benjamin Roy, Star2, Bronze;

• Zachary Saint-Pierre, Star2, Bronze;

• Juliette Dagenais, Star2, Bronze;

• Jeanne Vallée, Star2, Argent;

• Jenny Lafrenière, Star3, Bronze;

• Aurélie Saint-Pierre, Star3, Bronze.

Défi Patinage Plus de l’Estrie Fleurimont, compétition d’équipe, 17 mars

• Patins d’argent, Pp 4, Mérite;

• Étincelles d’argent, Pp2; Mérite;

• Étoiles d’argent Pp2, Bronze.

Les responsables du Club des Patins d’argent tiennent à féliciter tous ses lauréats2018: Rosalie Roy (Patinage plus), Philippe Lacasse (Patinage plus), Marianne Roy (mini Star), Benjamin Roy (mini Star), Zackary Saint-Pierre (mini Star), Jeanne Vallée (mini Star plus âgée de 8 ans), Juliette Dagenais (assistante de programme), Jenny Lafrenière (test primaire et patineur de test), Tatiana Gamache (participation jeunesse Star5), Ozyane G.Boutin (Olympiques spéciaux), Marie-Eve Loiselle (entraîneuse) et Kathy Groulx-Milhomme (bénévole du club).