Domtar subventionne le don de nombreux livres pour les jeunes

Windsor (RC) – Dans le cadre de son partenariat avec l’organisme First Book Canada, l’usine Domtar de Windsor a subventionné le don de livres à l’école Saint-Philippe et au Centre de la petite enfance Sel et Poivre de Windsor.

«La lecture est primordiale pour nous. Un don comme celui-ci permet de bonifier les bibliothèques de classe. C’est vraiment apprécié par les professeurs et les élèves», souligne Isabelle Richard, enseignante responsable du comité de sélection des livres. En tout, 312 livres ont pu être remis à l’école primaire pour une valeur de près de 1500$.

Quant au Centre de la petite enfance Sel et Poivre, il a bénéficié d’une subvention de 1000$ pour faire l’achat de 205 livres. En plus de créer une petite bibliothèque pour la garderie, chaque enfant s’est vu remettre, lors d’une activité de lecture, un livre à ramener à la maison pour débuter sa bibliothèque personnelle.

La contribution de Domtar vise à promouvoir la lecture auprès des jeunes. Il s’agit pour Domtar d’une autre façon d’investir dans sa communauté.