Spectacle au Théâtre des Grands Chênes de Kingsey-Falls

Kingsey-Falls (TDGC/GCA) – Durant la prochaine saison estivale, les gens de notre grande région pourront assister au spectacle « Jacques Brel remonte sur scène dans Amsterdam », il s’agit d’un théâtre musical puisé à même le répertoire des chansons du célèbre auteur-compositeur-interprète d’origine Belge.

La scène débute en 1947, alors qu’un groupe de jeunes gens travaille à la cartonnerie Vanneste & Brel. Dans cet univers industriel, Jacques Brel poursuit l’écriture d’un spectacle pour la troupe qu’il a mise sur pied. L’arrivée d’un imprésario changera cependant, la couleur de leur vie, celui-ci offrira aux plus talentueux une carrière artistique à Paris. Parcours d’une quête identitaire, Amsterdam met en musique, en poésie et en humour des personnages à la croisée des chemins entre l’amour, la loyauté et l’ambition.

Amsterdam a été présentée en grande première à Montréal, sur la scène du Gesù au mois de mars 2017. Un public varié allant de jeunes gens intrigués, aux gens d’âge mûr qui fredonnaient ces airs connus depuis toujours. Tous ont chaleureusement accueilli le spectacle et souligné le grand talent qui s’y déploie et la fraîcheur que cette relecture contemporaine apporte à l’œuvre de ce monument de la chanson francophone. Durée : 2 heures avec l’entracte.