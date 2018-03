Exposition de tableaux à la Mante du carré de Danville

Danville (GCA) – Très belle découverte lors d’un récent passage à cet endroit, des œuvres de l’artiste-peintre Marie Bélanger. Il est toujours agréable et fort intéressant à la fois, de pouvoir découvrir les artistes de notre région. C’est en 1999 après avoir travaillé comme infirmière durant une trentaine d’années que MmeBélanger décide de faire le saut du côté d’un atelier de peinture afin de pouvoir créer, mais surtout développer ce talent.

Très tôt les scènes urbaines l’ont interpellée d’une façon personnelle. Elle utilisait alors des couleurs vives et lumineuses afin de traduire le mouvement et le dynamisme des gens qui habitaient ces lieux.

Native de Québec, elle habite maintenant Danville depuis 2016. Présentement elle expose ses tableaux à découvrir absolument, au marché de «’La Mante du carré»’ jusqu’au dimanche 4 mars inclusivement.

L’acrylique est le médium qu’elle a choisi pour exprimer ce qui l’habite. «J’utilise la spatule et le pinceau et j’aime ajouter de la texture à mes tableaux. Maintenant ce qui m’anime ce sont les grands espaces; la mer, le ciel et les villes sont mes sources d’inspiration. Je ressens une plus grande liberté à exprimer ces sujets. L’expression par l’art m’aide à mieux vivre», de nous confier MmeBélanger.