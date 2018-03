À la recherche d’adolescents passionnés par le multimédias

Danville (GCA) – La Ville de Danville a constitué récemment un comité de réflexion et d’action, à la fois composé d’élus et de citoyens possédant une bonne expertise au chapitre des différents types de médias. Ce regroupement qui débutera bientôt ses travaux, aurait besoin d’inclure à part entière sur son comité, au moins un adolescent assez articulé et grand passionné par les différentes plateformes multimédias.

Ce groupe de travail mixte, aura donc comme mission, d’amorcer un solide regard et une analyse en profondeur sur la réalité des multiples plateformes multimédia sous toutes ses formes, que l’on peut retrouver présentement sur le terrain « ici et maintenant », et qui peuvent avoir un impact concret et réel sur les citoyens de la grande région de Danville. Un autre des buts de l’exercice à venir consistera à regarder si d’autres moyens multimédias devraient être envisagés et/ou encore, déployés afin de rejoindre plus massivement sa population actuelle.

À l’aire des différents types de médias sociaux, la Ville de Danville désire ardemment se pencher sur la question, afin de développer concrètement les meilleurs moyens possible, pour atteindre et communiquer avec sa population, et de mieux orienter ses besoins présents et futurs.

Pour l’instant si vous connaissez des adolescents qui sont assez articulés, et vraiment de très grands passionnés, il y a une place pour eux sur le comité de travail. Vous n’avez qu’à communiquer avec la coordonnatrice des communications à la ville de Danville, Mme Chantale Dallaire, au 819-839-2771 poste 29, ou à : charge.projet@danville.ca