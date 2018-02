141e édition du mois des Irlandais : culture et Moyen Âge

Richmond – La Société St-Patrick de Richmond et région, en collaboration avec la Ville de Richmond, a annoncé durant l’avant-midi du 20 février la programmation du mois des Irlandais. «Des festivités auxquelles vous devez assister au moins une fois dans votre vie, car c’est la fête à ne pas manquer», a souligné dès lors la présidente de la Société, Erika Lockwood, en présence d’élus municipaux, de partenaires et bénévoles liés aux festivités au cours des prochaines semaines.

Comme chaque année, en date du 17 mars, les organisateurs souligneront cette fois la 141e de la Fête de St-Patrick, patron des Irlandais. Une fois de plus, une foule d’activités sont au programme. Afin que chacun, grands et petits, participe à l’une ou l’autre des activités, les organisateurs ont préparé une programmation visant à rejoindre la population.

Parmi ces activités, regroupent l’encan vert et le souper de corned-beef le 3 mars, la soirée médiévale et célébration des Irlandais le 10 mars, la messe irlandaise de 11 mars, le bingo vert le 13 mars, le spectacle irlandais de La Grande Messe au Centre d’art de Richmond le 17 mars et la parade dans les rues de Richmond le 18 mars à 14h. Les activités se termineront avec un brunch à la Légion canadienne le dimanche 25 mars, dès 9h

«Depuis plus de 40 ans, les bénévoles sont à la base de notre succès. Sans eux, sans nos fidèles partenaires, nous ne serions pas en mesure de préparer une programmation des plus intéressantes pour tous. En bref, c’est la contribution de chacun qui fait le succès du mois des Irlandais à Richmond», d’ajouter MmeLockwood. «Bon an mal an, les célébrations de la St-Patrick attirent environ 8000 personnes, ce qui démontre la popularité de l’évènement. C’est l’occasion unique pour la population de découvrir les traditions de l’un des quatre peuples fondateurs de la région de Richmond» retient pour sa part la vice-présidente, Julie O’Donnell.