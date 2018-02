Richmond – L’exposition «Depuis 1964… les 55 ans d’histoire du tournoi Mousquiri» tient l’affiche à la galerie d’art du Centre d’Art de Richmond. On peut y accéder mardi, mercredi et jeudi, de 13h à 16h ainsi que les samedi et dimanche, de 10h à 16h. Une très belle exposition à voir qui en met plein la vue et rappellera beaucoup de souvenirs à plusieurs.