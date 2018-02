20,000$ de disponible pour de projets culturels dans le Val

Windsor – La MRC du Val-Saint-François est heureuse d’annoncer l’ouverture de l’appel de projets annuel du Fonds d’initiatives culturelles (FIC). Cette année, c’est 20 000 $ qui sera disponible pour soutenir des projets culturels ayant des retombées économiques et sociales significatives pour la population de la MRC.

Depuis la création du FIC en 2008, plus de soixante-cinq projets ont pu être réalisés dans des disciplines aussi variées que la musique, le théâtre, les arts visuels, les métiers d’art, l’histoire, le patrimoine et le tourisme culturel. Le montant maximum de l’aide financière par projet est de 3 000 $ et ils doivent être déposés avant le 30 mars 2018. Les projets présentés doivent également s'inscrire dans au moins un des objectifs du Fonds d’initiatives culturelles. La politique d’investissement ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site web de la MRC au www.val-saint-francois.qc.ca/fr/documents. Pour toutes questions, on peut également joindre Marie-Andrée Ménard, agente de développement touristique et culturel, au 819 845-7871, poste 220 ou à mamenard@val-saint-francois.com.

Le Fonds d’initiatives culturelles est disponible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC du Val-Saint-François dans le cadre de l’Entente de développement culturel du Val-Saint-François.