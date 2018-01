Un moment d’apprentissage qui permet de remettre à la communauté

Asbestos (MEC) – Comme à chaque année dans le cadre des cours d’art dramatique de l’enseignante Marie-Ève Champagne, de l’École secondaire de l’Escale d’Asbestos, ses étudiants doivent s’impliquer activement, afin de réaliser un grand projet de production théâtrale, ou les jeunes du programme, doivent participer à tous les stades de la conception à la préparation entière d’une pièce de leur choix, avant de pouvoir en arriver à la présenter devant un public.

Pour ce faire, les élèves doivent eux-mêmes veiller à la promotion du spectacle (conception des affiches, des billets, des communiqués, etc.), à la mise en marché des billets, à la mise en scène, à la sonorisation, projection et éclairage, à la conception des décors, et ils doivent même trouver et/ou concevoir les costumes et les accessoires.