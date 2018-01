Vernissage de l’Expo Papier à Valcourt

Val-Saint-François – Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier procèdera au vernissage de l'Expo Papier des œuvres de Vanessa Alarie et Nathalie Sanche. L’évènement aura lieu le dimanche 21 janvier, de 14 h à 16 h, en présence des artistes.

Les expositions seront à l'affiche durant tout l'hiver, du 21 janvier au 22 avril prochain.

Nathalie Sanche : Densité

D’abord reconnue pour ses sculptures ludiques de bois et d’aluminium présentant des femmes-tiroirs à la poitrine généreuse, l’artiste Nathalie Sanche excelle désormais dans la conception d’œuvres en papier. Tout en douceur, l’artiste tourne et module le papier afin de réaliser des volumes qui s’apparentent tantôt à la chrysalide, tantôt au coquillage ou à la trompette. Ces cônes sont juxtaposés pour donner vie à des œuvres magistrales.

Les créations sculpturales de Sanche occupent l’espace avec légèreté et noblesse. D’une grande pureté, ses installations éphémères d’un blanc immaculé sont créées sur mesure s’adaptant à l’architecture du lieu d’exposition. Un audacieux corpus alliant fluidité et densité à découvrir.

Vanessa Alarie : Légèreté

L’artiste s’inspire de la nature, des arts orientaux et de son quotidien pour créer des œuvres composées de dentelles de papier où s’entremêlent avec grâce et finesse les jeux d’ombres et de lumières. Armée de patience, couteau à lame rétractable à la main, Vanessa Alarie découpe le papier avec doigté pour en soustraire de la matière et ainsi donner vie à ses créations aériennes. Ces découpages multiples et détaillés fascinent, nous encrant en douceur dans le moment présent.

Aux antipodes de notre rythme de vie endiablé, les installations vaporeuses et les tableaux monochromes aux motifs organiques ou géométriques défient l’espace-temps et invitent à la méditation contemplative. D’une exquise originalité, cette exposition d’œuvres en papier découpé saura plaire à un large public.