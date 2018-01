Saluons l’initiative de la Ville d’Asbestos pour du cinéma familial

Asbestos (GCA) - Depuis quelques temps, le service des loisirs invite la population de la grande région d’Asbestos, et ce jusqu’en avril prochain, afin d’assister au cinéma intergénérationnel du Centre communautaire Notre-Dame-de-Toutes-Joies, tous les vendredis soir à compter de 19 heures 00, au niveau de la mezzanine.

Tous sont donc invités afin de pouvoir visionner ensemble, d’excellente production d’ici et d’ailleurs, aussi divertissante que captivante les unes que les autres.

La salle peut accueillir quelque 60 personnes à la fois, ce qui lui confère un certain cachet particulier, à la fois fort convivial et intimiste. Il est à noter que chaque présentation est complètement gratuite pour tous, et que les gens peuvent apporter leurs friandises. Cependant on offre sur place, le service de « popcorn et boisson gazeuse » pour un coût très modique.

Afin de connaitre les films qui seront présentés à l’horaire de chaque vendredi soir 19 heures 00, vous êtes cordialement invités à consulter la page Facebook de la Ville d’Asbestos.