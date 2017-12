300 personnes pour Jean-Nichol et la chorale de Saint-François-Xavier

Saint-François (RC) – Jean Nichol, accompagné de la chorale de l’église Saint-François-Xavier, a ravi de nombreux spectateurs lors du spectacle qui se tenait le 9 décembre dernier. Le chanteur et compositeur originaire de Windsor a regroupé 300 personnes parmi lesquelles étaient présents de proches parents, des amis et aussi des fans qui ont toujours apprécié sont répertoire au fil des années, dont celui qui a débuté à partir de 1968.

Des trois parties au programme, c’est durant la première que Jean Nichol a entamé ses nombreux succès dont Oh! Lady Mary, Angélique, Sans toi ainsi qu’un medley duquel d’autres chansons regroupent plus de quatre décennies. En deuxième parti, un autre «pot-pourri», cette fois composé de chanson de Noël, a de nouveau maintenu l’ambiance d’autant que le chanteur avait déjà à son actif quelques albums du genre.

C’est surtout au dernier entracte que la chorale a pu accompagner Jean Nichol, ce dernier faisant appel à son technicien afin de mettre en valeur sa voix. Âgé de 73 ans, le Louis Simoneau qui est devenu Jean Nichol a fait vibré la structure centenaire avec Noël Blanc, Adeste fidèle et l’incontournable Minuit Chrétien.

«Je flottais! Ce fut un magnifique concert qui a réuni 300 personnes et les membres de la chorale. Il y a quelques années, j’ai chanté pour ma maman ici, à l’église, et je suis ici pour ce merveilleux concert.»

Pour sa part, celui qui a concocté l’idée de réunir Jean Nichol et la chorale de l’église Saint-François-de-Xavier, Jocelyn Simard, estime que ce fut belle réussite. «Jean était ému et comblé par la foule et la collaboration de la chorale.»