Musique du temps des Fêtes à la Résidence de Wotton

Wotton (GCA) – Toujours aussi impliqué pour égayer les bénéficiaires de la Résidence de Wotton, et plus particulièrement en cette période intensive de préparation à la grande fête qui approche. Les Chevaliers du Conseil 9357 de l’endroit, n’oublient jamais de rendre visite, au moins une fois par mois, à ses résidents qui pour bon nombre d’entre eux, n’ont pas, ou pratiquement plus de visites.

De passage sur place, il fallait voir les beaux sourires, et la mine réjouit des bénéficiaires qui durant quelques heures, ont pu entendre la musique et les chants tirés parfois du folklore, ou encore de circonstance avec les beaux chants traditionnels de Noël.

Pratiquement depuis une dizaine d’années, à raison d’une fois par mois, les Chevaliers de Wotton, et leurs amis(es), viennent divertir les résidents, par une présence attendue, désirée, apaisante et réconfortante à la fois. Il faut également mentionner que ça fait depuis au moins 25 ans, que la Résidence de Wotton (autrefois le Foyer de Wotton), et la Canne d’Or à l’époque également, recevait la belle visite des musiciens, qui viennent toujours apporter une petite douceur l’espace de quelques heures.

Soulignons que c’est M.Marcel Dion, qui a débuté en quelque sorte, cette belle tradition qui se perpétue toujours, et que maintenant, c’est son fils Jocelyn Dion qui a pris la relève, avec MmeFernande Leroux.