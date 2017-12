Concerts de Noël les 9 et 10 décembre à l’Église-Unie

Richmond – La chorale œcuménique de Richmond-Melbourne et environs revient pour une vingtième année pour présenter un concert de Noël. Cette année cependant, le format sera quelque peu différent.

Plutôt qu’une cantate (ou histoire chantée) de Noël, les trente-et-un membres du chœur dirigés par Diane Duguay, professeur de chant au Centre d’art de Richmond, et accompagnés par Francine Beaubien au piano et Julie Miller aux instruments à vent et percussions, nous ferons entendre les International Carol Suites du compositeur américain Mark Hayes.

Ainsi, la chorale interprétera tout d’abord les Carols of Europe qui regroupe des chants en provenance de l’Europe de l’Ouest, l’Europe de l’Est et des îles Britanniques, et poursuivra avec les Carols of the Americas composés de chants de l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud et l’Amérique du Nord. De Gesu Bambino au Huron Carol en passant par Les Anges dans nos campagnes et A la media noche, ce pot-pourri de chants de Noël, brillamment revus et arrangés par Mark Hayes, saura plonger les spectateurs dans une ambiance des plus festive et chaleureuse.

Ces suites de Noël seront introduites par Nick Fonda, qui expliquera en quelques mots l’origine de ces chants, dont l’un, d’Irlande, date des années1100.

Deux représentations auront lieu à l’Église Unie de Richmond-Melbourne au 247, rue Principale Sud à Richmond. La première se tiendra le samedi 9 décembre à 20h, et la seconde le dimanche 10 décembre à 13h30. Le coût pour un tel événement: contribution volontaire. Toute la population est invitée à venir entendre ces superbes mélodies et débuter sur une note harmonieuse la période des Fêtes.

À la Résidence Wales

La chorale œcuménique était également en concert le samedi 2 décembre dernier, cette fois au Résidence Wales du Canton de Cleveland. La pianiste Francine Beaubien et ses collègues ont livré concert qui a plu à l’auditoire.