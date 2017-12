Le Val-Saint-François profite de deux lauréats

Sherbrooke (RC) – Le Conseil de la culture de l’Estrie a dévoilé le nom des artistes et des organismes lauréats des prix en arts et culture en Estrie en date du 21 novembre, en compagnie de ses partenaires, dont le partenaire majeur des Caisses Desjardins des Cantons-de-l’Est.

Deux lauréats provenant du territoire de la MRC du Val-Saint-François ont été récompensés pour la qualité de leurs réalisations. Il s’agit du Vent dans les arts et de Marie-Anne Catry, auteur-compositrice-interprète multi-instrumentiste, qui ont reçu respectivement les prix du Développement culturel et de l’Excellence culture Estrie.

Développement culturel

Le Prix Développement culturel, en partenariat avec la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de Sherbrooke et la Société nationale de l’Estrie (SNE), était assorti d’un montant de 500$.

Les partenaires du prix, la CDEC et la SNE, ont remis le prix au Vent dans les arts, pour le projet GériArt, qui a permis à une centaine d’aînés de s’initier aux arts grâce à des ateliers dirigés par neuf artistes professionnels issus de diverses disciplines. Cette réussite regroupe l’apport de Lucienne Piché, accompagnatrice du projet; Ian Fournier (Lawrenceville), initiateur et responsable du projet et Sarah Bisha Touchette (Maricourt), coordonnatrice du projet.

Culture Estrie

Le Prix Excellence culture Estrie, en partenariat avec La Fabrique culturelle.tv et le Conseil de la culture de l’Estrie, était assorti d’une capsule vidéo d’une durée d’environ cinq minutes dressant son portrait d’artiste; des services d’accompagnement (expertise, services-conseils, compagnonnage) et un montant de 500$ offerts par le Conseil de la culture de l’Estrie.

Les partenaires du prix ont remis le prix à Marie-Anne Catry, auteur-compositrice-interprète multi-instrumentiste d’origine belge qui réside à Stoke. Elle se sert du métissage dont elle est issue pour créer des ponts entre la communauté et ses œuvres musicales en proposant des projets à la fois introspectifs et rassembleurs. MmeCatry a été déclarée lauréate à l’issue du vote des membres du Conseil de la culture de l’Estrie.

À ses deux prix s’ajoute celui celui de la Relève remis à la musicienne et fabricoleuse, Ariane Dion Deslauriers, alias Ariane DesLions (Sherbrooke), qui a reçu un montant de 500$ pour Ma Quincaillerie musicale, l’artiste sherbrookois en arts visuels Stéphanie Morissette a pour sa part reçu le CALQ pour son installation L’inquiète forêt assortie d’un montant de 5 000$.

Quatre décennies

Pour souligner son 40e anniversaire, le Conseil de la culture de l’Estrie a mis de l’avant la thématique On vous fait porter le chapeau…, qui souligne le dynamisme de la région estrienne: la concertation des divers milieux autour des enjeux culturels, l’engagement soutenu des artistes et des travailleurs culturels et la capacité des gens d’ici à mener à bien des projets structurants pour la région. Les États généraux des arts et de la culture ainsi que la Stratégie culturelle estrienne2017-2022 en sont de beaux exemples.