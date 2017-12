Jean Nichol et la chorale de l’église Saint-François-Xavier

Saint-François (RC) – Rêvons Noël sera le thème du concert de Noël qui aura lieu le samedi 9 décembre, dès 20h, en l’église de Saint-François-Xavier-de-Brompton. La présence du chanteur natif de Windsor, Jean Nichol, la qualité de la chorale paroissiale sous la direction de Jean-Guy Hamel et l’orgue centenaire rénover qui assure une sonorité à la fois impeccable et réputée annoncent un évènement unique.

Membre de la chorale tomcodoise depuis 10 ans, Jocelyn Simard a décidé d’aller de l’avant pour un concert de Noël particulier. Avec l’apport de son épouse, Stella Saint-Laurent, M.Simard a proposé d’inviter l’ex-Windsorois pour un concert du temps des fêtes particulier intitulé Rêvons Noël avec Jean Nichol. En fait, c’est dans la foulée des spectacles réunissant les vedettes des années60 et 70 que Jean Nichol a été de retour sur scène à l’arrivée des années 2010. Avec un nouvel album et ceux qui ont auparavant réuni plusieurs succès au palmarès, dont l’incontournable Oh lady Mary. Ce retour lui a permis d’être plus d’une fois dans sa ville natale, Windsor, notamment à quelques jours près d’un spectacle qui a coïncidé avec l’incendie de l’église Saint-Philippe, en mai 2013. S’adressant aux Actualités-l’Étincelle, le chanteur et musicien avait à la fois souligné l’importante perte de l’église et l’occasion d’être sur scène dans l’espace du Bel Âge. Il a été par la suite de retour en spectacle à la salle des Chevaliers, pour des funérailles, dont celle de sa mère, et plus récemment au Centre régional lors d’un spectacle organisé par Francine Carrier.

Emballé par l’initiative de Jocelyn Simard qui s’est concrétisée au cours des dernières semaines, Jean Nichol a préparé dans son studio les pièces qui vont s’intégrer au spectacle avec la participation de sa conjointe, Nancy. En parallèle, la chorale fait de même, enthousiasmée de mettre en valeur l’orgue Casavant.

Le samedi 9 décembre, le chanteur sera sur place pour le volet technique. C’est à partir de 20h que les chants de Noël débuteront, suivi de l’arrivée de Jean Nichol qui partagera le répertoire de la chorale et le sien parmi lesquels Oh lady Mary sera au rendez-vous. Pivot du spectacle, l’orgue centenaire et la voix de l’artiste marqueront l’évènement avec le traditionnel Minuit Chrétien.

Vente des billets

Au coût de 20$ en prévente, les billets sont disponibles au Marché Saint-François (819 845-3687), au Dépanneur Voisin Vidéo Renaud (819 845-2424), au presbytère Saint-Philippe du lundi au jeudi (819 845-2237) et à celui de Saint-François-Xavier le mardi en après-midi (819 845-3355) et auprès de Juliette Bernier (819 845-4981), Denyse Morin (819 845-7376) et Jocelyn Simard (819 845-2873). Le soir du concert, le coût à l’entrée sera de 25$. Le nombre de places est limité à 400.