Bruno Pelletier et Julie Lamontagne présentent Intime

Richmond – C’est le samedi 25 novembre prochain, à 20h, que Bruno Pelletier, accompagné de la pianiste Julie Lamontagne, présentera son tout dernier spectacle intitulé Intime, chaleureux et près des gens.

Dans cette formule intimiste, Bruno Pelletier se livre à coup d’anecdotes et de chansons, le tout accompagné de l’excellente pianiste Julie Lamontagne. Il présentera ses chansons les plus classiques, mais aussi ses coups de cœur qui l’ont mené de Charlesbourg en banlieue de Québec ainsi qu’aux quatre coins de la planète.

En trente ans de carrière, les projets ne manquent pas pour Bruno Pelletier. Trois fois récipiendaire du prix Félix Interprète masculin de l’année et plus de 2 millions de disques vendus, il est l’un des artistes les plus marquants de sa génération. Son désir et sa passion pour la scène sont encore plus présents qu’à ses débuts. Au sommet de sa forme, il a toujours autant de plaisir à exercer ce qu’il appelle «Le plus beau métier du monde!»

Les billets sont disponibles au coût de 35$ sur la billetterie du Centre d’art de Richmond au www.centredartderichmond.ca, ou au 819-826-2488.