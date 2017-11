Quand Saint-Adrien fait son cinéma…

Saint-Adrien – Saviez-vous que Saint-Adrien a récemment accueilli plusieurs équipes de tournage sur son territoire? Après le film «Les Affamés» de Robin Aubert, ce sont les vidéoclips de Dany Placard, London Grammar et KYGO qui ont pour trame de fond les paysages de Saint-Adrien et d’autres municipalités de la MRC des Sources.

Et il ne s’agit pas que des paysages. Pierre-Philippe Côté, mieux connu sous le nom de Pilou dans la région a coproduit la plus récente vidéo de KYGO pour la pièce «Stargazing».

«J’avais proposé Saint-Adrien pour la vidéo de London Grammar et l’équipe est venue me chercher pour KYGO. Puis, l’équipe de production montréalaise s’est retirée du projet. J’ai donc appelé les producteurs à Los Angeles et je me suis proposé», explique Pierre-Philippe Côté, qui a travaillé avec l’équipe américaine et Téléscope Film pour la réalisation de ce projet.

Ainsi, en six jours, il a mis sur pieds une équipe de tournage et de production de 90 personnes. Pour la figuration, il a fait appel à Ève Aubert, qui a réalisé la distribution «sauvage» pour le film «Les Affamés», afin de dénicher les bonnes personnes.

Matis Boutin, un jeune homme âgé de 12 ans de Saint-Adrien, est le personnage principal de la vidéo.

«J’ai été figurant dans le film Les Affamés, puis j’ai vraiment aimé ça. Ève m’a rechoisi pour la vidéo. Je joue le rôle d’un garçon qui construit une fusée pour aller voir mon père qui est mort», explique Matis avec enthousiasme. Son expérience, il l’a adorée, et ce même s’il a dû se coucher très tard la nuit pour reprendre le tournage aux petites heures du matin.

«Il fallait que mon rôle soit à moitié appris et à moitié improvisé, que ce soit naturel» ajoute-t-il, mentionnant que le métier d’acteur l’intéresse beaucoup et que c’est sans difficulté qu’il réussit à entrer dans la peau du personnage. Dans la vidéo, dont le nombre de vues a explosé sur You Tube, Matis est en compagnie de l’actrice Nola Palmer qui joue le rôle de sa mère.

Pierre-Philippe Côté réalise ainsi le projet de produire des vidéos internationales directement tournées de Saint-Adrien ou d’ailleurs dans la MRC. Son studio d’enregistrement Le Nid se développe et diversifie ses productions et crée par la même occasion des retombées économiques et culturelles pour toute la région. Alors, ne vous étonnez pas si vous croisez des équipes de tournage au fil des prochaines années.