Le musée Bombardier reçoit le Prix d’excellence en interprétation du patrimoine, prix du jury de l’AQIP

Valcourt – Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier a remporté le Prix d’excellence en interprétation du patrimoine, prix du jury le 3 novembre dernier, décerné par l’Association québécoise des interprètes du patrimoine (AQIP). Ce prix, remis annuellement, souligne la qualité exceptionnelle d’une réalisation ayant servi à la diffusion et à la mise en valeur d’une ressource patrimoniale.

Unique au Québec, le nouveau Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier a reçu cette mention, car il a été entièrement rénové et réinventé avant de rouvrir ses portes en mai 2016, tant au niveau de ses infrastructures que de son contenu. Il favorise la participation des visiteurs grâce à de nombreux dispositifs interactifs où tous peuvent devenir la vedette d’une publicité de motoneige Ski-Doo®; piloter un avion C Series; imaginer un véhicule du futur et le tester dans le Studio à idées, et bien plus.

Les visiteurs ont également l’occasion de vivre le destin de J. Armand Bombardier au théâtre d’objets La passion d’une vie et de constater l’essor de l’entreprise Bombardier grâce au spectacle multimédia La passion d’entreprendre réalisée par Moment Factory. Le Fab Lab, atelier de fabrication numérique, et la mise en valeur de la réserve et des archives, sont également des nouveautés apportées.

«J’accepte ce prix au nom de la Fondation J. Armand Bombardier, qui administre le Musée, au nom de Bombardier et ses entités, de BRP, de même que tous les collaborateurs et employés qui ont participé à ce que le Musée soit interactif, immersifs et multimédias, a mentionné Marcelle Rousseau, stratège communications, marketing, évènements de la Fondation. Avec sa programmation d’activités culturelles et éducatives variée et innovante, il s’avère un lieu de rassemblements pour la communauté et est le diffuseur privilégié de l’héritage légué par J. Armand Bombardier».