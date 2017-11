Concert de Noël d'exception à Racine

Racine - Pour son concert de Noël, la chorale La Farandole présente, le dimanche 3 décembre prochain à 15h à l’église Saint-Théophile de Racine, Les Petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap et vous convie à ce rendez-vous exceptionnel.

La Maîtrise du Cap est un chœur à voix mixte formé d’une cinquantaine d’enfants et d’une vingtaine d’hommes. Elle se consacre à la pratique du chant choral et y associe une vocation éducative et culturelle, comme le font les plus célèbres maîtrise du monde. Elle propose aux enfants un projet de vie unique à travers le chant, la vie en groupe et les voyages.

Sous la direction musicale de Claire Bisaillon, artiste lyrique qui a fait ses débuts à La Farandole, vous entendrez que de grandes oeuvres choisies à travers le temps et les styles ainsi que des airs de Noël qui vous plongeront dans la magie et l’esprit des fêtes.

C’est une occasion unique d’entendre un choeur d’enfant de haut niveau. De quoi réjouir vos cœurs à l’approche de Noël.

L'admission générale est de 25 $, 15 $ pour les étudiants et GRATUIT pour les enfants de 12 ans et moins.

Vous pouvez vous procurer les billets aux points de vente suivants : La Friperie et la Fromagerie Nouvelle-France de Racine, Familiprix et Uniprix de Valcourt, le Papeterie 2000 de Richmond et Pharmaprix du Carrefour de l’estrie à Sherbrooke. Des billets seront disponibles à la porte de l’église, l’après-midi du concert.

Informations : (450) 532-4389 (Racine et régions) ou (819) 566-1791 (Grand Sherbrooke)