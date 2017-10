Gagnantes et gagnants du Club de lecture TD

Windsor (RC) – Avec ses 179 jeunes inscrits au Club de lecture TD (Toronto Dominion) de la Bibliothèque municipale Patrick-Dignan, l’aide-bibliothécaire qui a coordonné l’activité, Maryse Garant, a répertorié l’identité les jeunes qui ont gagné des livres, des cartes-cadeaux et prix de participation suivants:

Le livre À qui est ce squelette? et une carte-cadeau de 40$ chez Archambault, offerts par la Ville de Windsor. La gagnante est Tahésane Bergeron;

le livre Insectes multicolore et une carte-cadeau de 20$, offerts par la Ville de Windsor. La gagnante est Éloïse Gagnon;

18 cartes cadeaux chez GGC, offertes par l’organisme Jeunesse Atout et deux cartes de 20$. Les gagnantes sont Marianne Roy et Evlyn Lizée;

16 cartes de 10$. Les gagnants sont Camille Fontaine, Ariane Bisson, Karolane Bisson, Emy Fredette, Zak Fredette, Daphney Gauthier, Emrick Gendreau, Laurence Gendreau, Ludovick Gendreau, Christophe Gilbert, Clarence Gilbert, Derek Guyon, Justine picard, Alexanne Pruneault, Rosalie Roberge et Antoine Courtemanche;

10 cartes cadeaux de 10$ offerts par la Librairie Archambault. Les gagnants sont Gabryel Lambert, Clara Lavallée, Médérick Martel, Anne – Sarah Péloquin, Noé Péloquin, Florence Poisson, Mélody Sansoucy, James Tessier, Maely Toutant, Dylan Turcotte

prix de participation regroupant livres, casquettes et sacs. Les gagnants sont: Léonie Brodeur, Philippe Bruneau, Charline Poisson, Évangeline Coulombe, Esteban Vaillancourt, Zack Toutant, Émilien Beaudoin et Maxim Junkersdorf;

prix de présence. Les gagnants de livres offerts par Ville de Windsor et les librairies Renaud Bray et Coop de l’université sont Karolane Bisson, Émilien Beaudoin, Laurence Gendreau, Henrick Pariseau, Téo Fredette, Alexanne Pruneault, Clara Lavallée, Laurent Forget Saint-Cyr, Hugo Laporte, Camille Fontaine, Mégane Leroux, AnaÏs Saint-Laurent.

«Il y a eu également d’autres prix de présence, casquettes et sacs offerts aux jeunes présents lors du tirage, ainsi qu’un crayon offert à chaque enfant lors du tirage à l’effigie du Club de lecture TD. De plus, Esteban Vaillancourt et Charlotte Rhéaume ont participé à une émission de la radio communautaire pour parler de leurs lectures avec Julie Lupien, mentionne MmeGarant.

Le club estival a regroupé 179 inscriptions. 108 jeunes ont complété des fiches d’évaluation de lecture ou effectué des dessins. Il y a eu un total de 2239 livres lus et 249 dessins.