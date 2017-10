Journée de la culture : barbe à papa et activités pour les familles

Windsor (RC) – À l’occasion de la fin de semaine des Journées de la culture, le parc du Centenaire a de nouveau regroupé durant l’après-midi du samedi plusieurs citoyens. Ceux-ci ont côtoyé artisan, photographe, écrivaines, animatrices auprès des jeunes avec des jeux et de la danse. Et c’est sans oublier la barbe à papa qui a occupé deux bénévoles à plein temps !

Le concours de dessins organisé par les Services récréatifs de la Ville de Windsor, en collaboration avec la bibliothèque municipale, en était à sa 5e édition pour un total de 13 participants. Les premiers prix ont été remis à Charline Poisson (5 à 7 ans), Florence Poisson (8 à 12 ans) et Chatherine Desbiens Bolduc en présence de la conseillère municipale Solange Richard, de l’aide-bibliothécaire Maryse Galant, la technicienne en loisirs Danika Saint-Pierre et la mairesse Sylvie Bureau. Laurence Gendron et James Tessier ont mérité les prix de participation.

La journée culturelle a aussi été l’occasion d’invités des auteures du volet J’écris ma vie offert par le Centre des femmes du Val-Saint-François. Deux autres écrivaines qui ont déjà été reçues à la Bibliothèque Patrick-Dignan, Ginette Bureau et Amélie Bibeau, étaient chacune sur place afin d’annoncer d’ici peu leurs derniers ouvrages. Du côté des images, la photographe de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Mona Laramée, était installée au kiosque du parc, voisin du kiosque Lili-Rose.