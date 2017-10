Asbestos – Soucieux d’offrir un éventail d’activités culturelles sur le territoire de la MRC des Sources, le Club de lecture d’Asbestos organise un premier événement Multi Arts. Peinture, poésie, musique et effets son et lumière seront au programme le 19 octobre prochain, de 19 h à 22 h, à la Bibliothèque municipale d’Asbestos.

Totalement gratuite, cette soirée culturelle mettra en vedette quatre poètes, deux musiciens, un éclairagiste et un peintre.

« Les poètes créeront un poème en s’inspirant d’une œuvre différente de Rénald Gauthier. Ils réciteront leur composition aux côtés de la toile éclairée de façon judicieuse et au son d’une musique arrangée pour créer une harmonie dans la présentation », a expliqué Liette Bernier, présidente du Club de lecture.

La première édition de l’événement coïncide avec le retour de la poésie dans les grands centres, et le Club souhaitait offrir un événement différent pour attirer la population.

Une dégustation de Vins et fromages, commanditée par les marchands locaux, sera offerte aux spectateurs.

« Tous les membres du Club de lecture participent bénévolement à l’organisation de cet événement, qu’il s’agisse de la publicité, de l’aménagement de la bibliothèque et de la coordination de l’événement. Nous estimons qu’il n’y a pas assez d’événements culturels à Asbestos. Ce volet doit prendre plus de place et la politique culturelle est à revoir », a ajouté Mme Bernier.