Des journées culturelles consacrées à Nick Fonda et à 150 années d’histoire

Canton de Melbourne (RC) – Dans la foulée du 150e anniversaire du Canada, plusieurs personnes ont visité et revisité les espaces du Musée de la société d’histoire du comté de Richmond à l’occasion des Journées de la culture. Plusieurs proches, amis et personnes intéressées se sont déplacés pour la dédicace du nouvel ouvrage de Nick Fonda, Richmond Now & Then: an Anecdotal History.

«J’ai apprécié beaucoup ces trois après-midi durant lesquels de nombreux lecteurs sont venus me voir pour se procurer mon nouveau livre», souligne M.Fonda, dont les anecdotes ont rappelé des moments particuliers au fil des époques liées aux communautés de Richmond et aux personnes décrites au fil des chapitres.

Par ailleurs, l’année 2017 a été l’occasion pour les visiteurs d’apprécier l’apport des femmes qui se sont soulignées au fil de plusieurs décennies. Chacune d’elles occupe les espaces du musée qui leur consacre un hommage relatant leurs contributions.

Président d’honneur de l’organisme pour une troisième année, Léo Gaudet a profité durant ces trois jours de culture de souligner l’apport des membres du musée qui, entre autres, ont encouragé les élèves des écoles primaires St-Francis et Plein-Cœur ainsi que ceux de l’École secondaire régionale de Richmond à réaliser des dessins commémorant les 150 années du Canada.